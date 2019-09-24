نقابة الممثلين المصريين تحذر من التعامل مع هذا النجم الشهير

أصدرت نقابة المهن التمثيلة برئاسة الفنان أشرف زكي، تحذيراً لشركات الإنتاج الفنية، بعدم التعامل مع عدد من الفنانين أو الاستعانة بهم في الأعمال الفنية، حيث أصدرت النقابة قائمة بأسماء عدد من الممثلين غير النقابيين والذين لم يوفقوا أوضاعهم القانونية مع النقابة، لذلك فالاستعانة بهم في الأعمال الفنية مخالف للقانون.
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وكانت المفاجأة أن القائمة قد ضمت اسم الفنان هاني عادل نجم فرقة «وسط البلد» الموسيقية، وأحد الممثلين الكبار الذي شارك في بطولة عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة.
كما ضمت القائمة عدداً من الممثلين الشباب الذين شاركوا في بطولة مسلسل «نصيبي وقسمتك» مثل طوني ماهر ونانسي صلاح وآخرون.
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