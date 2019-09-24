بالصور: ظهور فاتن حمامة وفاروق الفيشاوي على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

ماذا لو حضر نجوم الفن الجميل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة؟ كيف ستكون طلتهم وملابسهم وحضورهم، ذلك ما استوقف الفنان المصري محمد جابر، مصمم الجرافيك، الذي وضع تصوراً لطلة وحضور نجوم الفن الجميل لمهرجان الجونة.

صور الفنان محمد جابر طلة الفنانة فاتن حمامة بفستان أحمر على الـ«رد كاربت» بمهرجان الجونة، بينما ارتدت الفنانة سعاد حسني فستاناً أخضر اللون وكانت حركتها جريئة، أما الفنانة سامية جمال فكانت ترتدي فستاناً أحمر بدون أكتاف.

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أما الفنان عبدالمنعم مدبولي فقد حضر بجوار الفنانة سهير رمزي التي ارتدت بلوزة وبنطلوناً وفقاً لتصميم جابر، في حين كان رشدي أباظة وفريد شوقي وعلى الشريف يركبون سيارة المهرجان لحضور حفل الافتتاح، وجاء فاروق الفيشاوي وأحمد زكي معاً لحضور المهرجان، وحضور سيدة الغناء العربي أم كلثوم بتايير والفنان عبدالحليم حافظ بالبدلة الرسمية، وفقاً لتصور جابر.

واهتمت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بتصميم الفنان محمد جابر لحضور فناني زمن الفن الجميل على الـ«رد كاربت» للمهرجان فكتبت «يعد مهرجان الجونة السينمائي في جوهره احتفالاً بالفن، وقد راق لنا كيفية تصور الفنان المصري محمد جابر لسجادتنا الحمراء في المهرجان مع أساطير الشاشة الأكثر شهرة في السينما المصرية، لالتقاط صور لهم، بدلاً من مجموعة من النجوم المعاصرة الذين يسيرون عليها».

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وأضاف: «هذه الرموز المحببة من العصر الذهبي للسينما مهدت الطريق أمام وجود مهرجان مثل هذا. مروراً سريعاً لرؤية سعاد حسني تعطي بريقاً، وفريد شوقي يسير في ليموزين، الكثير غير ذلك».

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة افتتح الخميس الماضي، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلماً ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

