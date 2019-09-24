في هذا البلد يقضي أحمد فهمي وهنا الزاهد شهر العسل

يبدو أن الأزمة الصحية التي عانت منها الفنانة الشابة هنا الزاهد خلال إجازة شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي كشفت عن الدولة التي اختاراها لكي يقضيا بها إجازتهما، حيث فضلا أن يكون الأمر سرياً، فلم يعلنا عنه على السوشال ميديا.

ومؤخراً نشر أحمد فهمي صورة لهنا الزاهد من داخل أحد المستشفيات بدولة سنغافورة ويؤكد من خلال تعليقه أن هنا الزاهد قد تعرضت لوعكة صحية شديدة وأنها سترقد بالمستشفى لعدة أيام، وإذ لم تستجب للعلاج الذي يتابعه الأطباء لحالتها سوف تجري عملية جراحية.

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وحرص أحمد فهمي على توجيه الشكر لعدد كبير من الأطباء المصريين بسنغافورة وبالقاهرة وعدد من الأشخاص العاملين بالسفارة المصرية هناك.

من المقرر أن يعود أحمد فهمي خلال الفترة المقبلة لاستكمال تصوير فيلمه الجديد «العارف عودة يونس» الذي يقوم ببطولته بجانب كل من الفنان أحمد عز ومحمود حميدة وعدد من نجوم السينما، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء، وتدور أحداثه حول التطور التكنولوجي الذي نعيشه حالياً والحروب الإلكترونية التي نعاني منها مؤخراً، وسيطرح الفيلم بدور العرض خلال العام المقبل.

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وقد خاض الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي قام ببطولته كل من محمد عبدالرحمن ومحمد محمود وعدد من نجوم الكوميديا المصرية وضيوف الشرف من بينهم اللبنانية هيفاء وهبي وأكرم حسني وحميد الشاعري ويوسف منصور وغيرهم الكثيرون من الفنانين والمشاهير، كما تشاركا أيضاً في بطولة مسلسل إذاعي قد حقق نجاحاً كبيراً أيضاً بعدد من المحطات الإذاعية.