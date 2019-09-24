كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير ظهرت فيه برفقة ابنتها ” منى العتيبي ” من داخل أحد عيادات التجميل .
وتحدثت طبيبة التجميل إلى منى العتيبي بإنها ستقوم بعمل حقنا بالبوتوكس في منطقتي الذقن وأعلى الحاجبين شرط أن تكون توقفت عن الرضاعة .
كما أشارت إلى وجود تجويفين في وجه الفنانة إلهام الفضالة بسبب خسارتها الوزن وإنها ستحتاج إلى البوتوكس .
وظهرت إلهام في نهاية مقطع الفيديو بعد أن تلقت حقن البوتوكس وأن الطبيبة قامت بشد وجهها .. مما أحدث تغييرا على شكل وجهها .
كانت هذه تفاصيل خبر إبنة إلهام الفضالة تلجأ إلى التجميل برفقة والدتها بعد فترة قصيرة من ولادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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