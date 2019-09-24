نسرين طافش تنسخ إطلالات نجوى وأحلام ووعد.. وتقع في فخّ التكرار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقعت الفنانة السورية نسرين طافش، في فخّ الإطلالات المتكررة خلال ظهورها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي التي تُقام في مصر حاليًا.

ورغم أنّه من المعروف عن نسرين طافش أنّها فنانة "شيك" في إطلالاتها ولكنها ارتدت فستانين سبق وأن قامت 3 فناناتٍ أخريات بارتدائهما وهنَّ أحلام ونجوى كرم ووعد.

وخلال ظهور نسرين طافش، في عرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، المشارك في مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان الجونة السينمائي، ارتدت فستانًا باللونين؛ الذهبي والأحمر مرضعًا بـ"ستراس"، ونسقته مع جزدان صغير ليناسب إطلالتها، وهو من تصميم عائشة رمضان.

وسبق أن ارتدت ذات التصميم وبالألوان ذاتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم منذ أشهر قليلة، وتحديدًا في الـ 23 من تموز/يوليو الماضي لإحياء حفلها الغنائي في مدينة أبها بالمملكة العربيّة السّعوديّة.

وجاءت إطلالة نجوى كرم، من اختيار الستايلست سيدريك حدّاد، وكان فستانًا طويلاً بكمّين طويلين، بتوقيع المصمّم رامي القاضي، وتميّز بالقماش المزيّن بحبّات الترتر الفضيّ، فيما اتّسم الجزء السّفليّ من الفستان باللّون الفوشيا.

ولم يتوقف الأمر عند نجوى كرم، بل سبق وأن ارتدت ذات التصميم والألوان مع الاختلاف في الأكمام الفنانة الإماراتية أحلام، وذلك في حفلٍ لها عام 2013 وتحديدًا في برنامج المواهب "آراب أيدول"، وظهرت مزينةً رأسها بتاج ماسي، ومجوهرات من دار معوض، وكان الفستان بتوقيع المصمم طوني يعقوب.

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الطريف في الأمر أنَّ نسرين طافش، نشرت مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص في إنستغرام، أشادت فيه بالقماشة التي ارتدتها وأن الفستان "بيعقد" وفق تعبيرها.

ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي ارتدت فيها نسرين طافش الإطلالة نفسها، بل ظهرت في فعالية عرض الفيلم المغربي "آدم" المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستانًا من تصميم زينة زكي، والذي سبق وأن ارتدته المطربة السعودية وعد منذ عدة أشهر في إحدى إطلالاتها.

وظهرت نسرين طافش في هذه الإطلالة السحرية بفستانٍ أسود مكشوف الكتفين ومنسق بالشيفون من ناحية الصدر مع إكسسوارٍ فضي، كما نسقت الإطلالة بارتداء حقيبة من اللون نفسه وظهرت بشعر منسدل تناسب مع الإطلالة.