ناصيف زيتون يستعينُ بروان بن حسين في كليبه الجديد.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان السوري ناصيف زيتون، عبر خاصيّة "الستوري" في حسابه الخاصّ على إنستغرام، فيديو تشويقي لأحدث أعماله، وكشف الفيديو أنَّ زيتون استعان بالفاشنيستا الكويتية الشّهيرة روان بن حسين، لتكون بطلة الكليب الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله.

وأثار زيتون بهذا الإعلان حماسة جمهوره، الذي تساءل عن تفاصيل العمل الجديد الذي سيطرحه قريبًا ناصيف، كما أشاد البعض باستعانة زيتون بالفاشنيستا الكويتية، واعتبر آخرون أنّها خطوةٌ جيّدة وجديدة ربّما يكون لها نتائج إيجابية .

ومن جانبها نشرت بن حسين هي الأخرى الفيديو التشويقي الخاصّ بالكليب، دون التصريح عن أيّ تفاصيل تخصّ العمل.

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يُشار إلى أنَّ زيتون، طرح مؤخرًا 9 أغانٍ منفردة من ألبومه الجديد وهي "كرمال الله"، "ما بظن"، "أزمة ثقة"، "تكة"، "كل يوم بحبك"، "أنا معك"، "وصلك خبر"، و"سلمي"، وطرح مؤخرًا اغنية "فارقوني" باللهجة العراقية والتي حققت نسبة مشاهدة عالية جدًا في فترة قصيرة جدًا.

وعلى الصعيد الشخصيّ، كان زيتون احتفل مؤخرًا بزفاف شقيقه أنس زيتون من الشّابّه زينة منصور بحفل زفاف ضخم في العاصمة السورية دمشق.