متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في المملكة العربية السعودية، أثناء تواجد زوجها المطرب حسام حبيب معها أمام الجمهور.
وأظهر الفيديو المتداول لقطة دخول حسام حبيب للمسرح، حيث استقبلته شيرين بابتسامة، وحاولت تقبيل يده قبل أن يبعدها زوجها بطريقة بدت كأنه محرج من الموقف.
واقتربت شيرين من زوجها وكادت أن تحتضنه على المسرح وأمام الجمهور، ولكن يبدو أنها تراجعت في اللحظة الأخيرة، كما هو مبين بالفيديو.
وكانت الفنانة المصرية قد طلبت دخول زوجها إلى المسرح لمساعدتها في إلقاء كلمة وجهتها للمملكة العربية السعودية ووطنها مصر.
يذكر أن شيرين وحسام حبيب أعلنا زواجهما منذ عامين تقريبًا، ويبدو أنهما يعيشان حياة مستقرة في الوقت الذي تطارد الفنانة المصرية شائعات الحمل من حين لآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تتراجع عن احتضان حسام حبيب على المسرح.. وتحرجه بهذا التصرف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.