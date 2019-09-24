شيرين عبد الوهاب تتراجع عن احتضان حسام حبيب على المسرح.. وتحرجه بهذا التصرف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في المملكة العربية السعودية، أثناء تواجد زوجها المطرب حسام حبيب معها أمام الجمهور.

وأظهر الفيديو المتداول لقطة دخول حسام حبيب للمسرح، حيث استقبلته شيرين بابتسامة، وحاولت تقبيل يده قبل أن يبعدها زوجها بطريقة بدت كأنه محرج من الموقف.

واقتربت شيرين من زوجها وكادت أن تحتضنه على المسرح وأمام الجمهور، ولكن يبدو أنها تراجعت في اللحظة الأخيرة، كما هو مبين بالفيديو.

Advertisements

وكانت الفنانة المصرية قد طلبت دخول زوجها إلى المسرح لمساعدتها في إلقاء كلمة وجهتها للمملكة العربية السعودية ووطنها مصر.

يذكر أن شيرين وحسام حبيب أعلنا زواجهما منذ عامين تقريبًا، ويبدو أنهما يعيشان حياة مستقرة في الوقت الذي تطارد الفنانة المصرية شائعات الحمل من حين لآخر.