شكرا لقرائتكم المصري الكندي مينا مسعود: التمييز يسيطر على هوليوود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم نجاح فيلمه (علاء الدين) عالميا، الذي تخطت إيراداته مليار دولار، يرى الممثل الكندي المصري، مينا مسعود، أن التمييز العرقي ما زال يسيطر على هوليوود، وهو ما يسعى للتغلب عليه سواء بشكل شخصي أو من خلال مؤسسة أنشأها خصيصاً لإتاحة فرص متساوية للجميع بالسينما.

وقال مسعود في مقابلة بمدينة الجونة في مصر: "بدأت مشواري الاحترافي منذ نحو عشر سنوات، وكانت غالبية أعمالي تلفزيونية، لكن جميع الأدوار التي عرضت علي كانت تنحصر في الفتى العربي أو الشرق أوسطي".

وأضاف: "حتى دوري في علاء الدين، الذي أفخر جدا به، لم أكن لأحصل عليه لولا أن صناع العمل كانوا يبحثون عن وجه جديد بملامح شرق أوسطية، ورغم أنني أصبحت معروفا بشكل أكبر لم يُعرض عليّ أي عمل سينمائي طول الأشهر الثلاثة الماضية".

وتابع: "حتى على مستوى الأجور يختلف الأمر وليس كما يتصور البعض، فأنا لم أحصل على أجر كبير في دور علاء الدين".

ولد مسعود في القاهرة عام 1991، وهاجر مع أسرته إلى كندا، وكان شغوفا بالتمثيل الذي أصر على دراسته رغم تحفظ أسرته التي كانت تود لو أنه حصل على شهادة دراسية بأحد التخصصات العلمية.

وجمع مسعود بين العمل والدراسة الجامعية من أجل تحقيق طموحه، وشارك في أعمال تلفزيونية قبل أن تأتيه الفرصة لبطولة فيلم (علاء الدين) من إنتاج شركة ديزني أمام الممثل الأميركي ويل سميث.

مشهد من فيلم "علاء الدين"

وقال: "في هوليوود الهيمنة لذوي البشرة البيضاء أو السود من أصل أميركي، أما العرقيات الأخرى سواء من أميركا الجنوبية أو الشرق الأوسط أو آسيا فيخوضون طريقا صعبا طويلا".

وأنشأ مسعود مؤسسة غير هادفة للربح باسم "إي دي إيه" تهدف إلى مساعدة الموهوبين بمختلف مجالات الفنون وإتاحة الفرص لهم لتحقيق حلمهم.

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وقال: "ستسعى المؤسسة لمساعدة الموهوبين في الرقص أو الرسم أو الموسيقى في تحقيق حلمهم، ففي بعض الأحيان لم تكن لدي القدرة المالية على الذهاب أو الاستعداد بشكل لائق لتجارب الأداء السينمائي من أجل الحصول على دور في فيلم، أتمنى أن نساهم في تسهيل ذلك".

وأضاف: "تعجب البعض من إنشاء هذه المؤسسة بعد نجاح فيلمي الأول فقط لكنني أصررت على أن أبدأها الآن حتى ولو على مستوى صغير، وكلما كبرت ستكبر معي".

العودة للجذور

والخميس الماضي، بدأ مينا مسعود صفحة جديدة مع وطنه الأم مصر الذي عاد إليه في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بعد أن أصبح نجما سينمائيا مشهورا.

وقال متحدثا باللغة العربية: "آخر زيارة إلى مصر كانت منذ عشر سنوات، وأنا سعيد جدا بالحفاوة التي وجدتها هنا، وسعيد أكثر برؤية فنانين كبار وجها لوجه، كنت أشاهد أفلامهم وأنا صغير مثل يسرا ومنى زكي وأحمد السقا، ويظل عادل إمام صاحب أكبر رصيد في قلبي".

وأضاف: "المهرجان أكبر مما كنت أتوقع، ومصر بها مقومات رائعة لصناعة السينما، وعندما أعود سأحرص أكثر على متابعة الأعمال الجديدة، وربما يوما ما أصنع فيلما هنا".

وقدم مسعود خلال افتتاح مهرجان الجونة أولى جوائز مؤسسته الحديثة، والتي ذهبت إلى الممثلة المغربية نسرين الراضي عن دورها في فيلم (آدم) الذي يعرض داخل المسابقة الرسمية للمهرجان ويناقش قضية الحمل خارج إطار الزواج.

وقال: "هذه أول مرة نقدم الجائزة من خلال مهرجان الجونة الذي سيكون منصة سينمائية لتقديم جائزتنا سنويا".

وتقام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/أيلول بحضور عدد كبير من نجوم وصناع ونقاد السينما العرب والأجانب.