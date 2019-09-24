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شكرا لقرائتكم خبر عن ساندي تجهز بدلة رجالي فى ختام مهرجان الجونة.. وتعلق: ربنا يستر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة ساندي، عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام" إنها ستظهر بشكل مختلف فى ختام مهرجان الجونة السينمائى، والمقرر له يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر.
ونشرت ساندي صورتها مرتدية بدلة رجالى، مصحوبة بتعليق :"استنوني في ختام مهرجان الجونة ببدلة رجالي وربنا يستر".
يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، انطلقت الخميس 19 سبتمبر، بحضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم، وتستمر الفعاليات على أن تنتهي في يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.
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