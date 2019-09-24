شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يرشح سيد رجب وعبد الغزيز مخيون لشخصية رفعت اسماعيل.. مين الأنسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توقفت تحضيرات مسلسل "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من إخراج عمرو سلامة، لحين الاستقرار على أبطال المسلسل، والإنتهاء من كتابة السيناريو بالكامل، خاصة أن القائمون على المسلسل لم يستقروا على شخصية "رفعت اسماعيل" بطل الرواية حتى الأن.

وكان محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى والمخرج عمرو سلامة قد أعلنوا الفترة الماضية عن تحضيرات المسلسل، إلا أن انشغالهما بأعمال أخرى أجل البدء فى تحضيرات المسلسل حتى الأن، ومع بدء الاعلان عن المشروع الدرامى، طلب المخرج من الجمهور على السوشيال ميديا ترشيح بعض الممثلين لشخصية "رفعت اسماعيل" حيث جاءت الترشيحات الأولية لـ الفنان عبد العزيز مخيون، والفنان سيد رجب .

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يشار إلى أن مسلسل " ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتتحدث الرواية عن شخصية رفعت إسماعيل رجل أربعيني أصلع نحيف كخلة الأسنان، ضعيف الجسد يعاني من عدة أمراض متنوعة، ورغم هذا كله يدخن بشراهة كقاطرة فحم، ويعمل كأستاذ جامعي لأمراض الدم في القاهرة، أما أصله فمن محافظة الشرقية، حيث واجه رفعت إسماعيل في قصصه الكثير من الأعداء والمسوخ والوحوش، وفي أغلب المرات كان يكتشف أن هناك خدعة ويظهر زيف الأسطورة التي يقابلها .