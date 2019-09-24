شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يمازح ياسمين رئيس بسبب نظارتها.. اعرف ردها عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد إمام، جمهوره بصورة من كواليس تصوير فيلم " لص بغداد"، موجها الشكر لكل فريق العمل على مجهوداتهم.

وكتب إمام، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا:" من أجدع و ألذ الناس في الشغلانة بتاعتنا .. ده غير موهبتهم الجامدة .. كلهم أجتهدوا معايا علشان نقدملكم حاجة ماشوفتوش زيها قبل كدة .. حقيقي مستمتع بالشغل مع كل واحد فيهم بغض النظر عن نظارة ياسمين انتظرونا كلنا سوا فى لص بغداد "، ومن جانبها ردت الفنانة ياسمين رئيس على سخرية محمد إمام قائلة:"نظارة ياسمين دى هي اللي أنقذتكم".

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وفيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.



رد ياسمين رئيس على محمد إمام