شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يرقص على "لأ لأ" فى الجونة.. ويعلق ساخرا: أنا هسقف بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم خالد الصاوى، على حسابه بموقع "انستجرام"، فيديو له أثناء تواجده بمدينة الجونة وهو يرقص على أغنية المهرجانات الشهيرة "لأ لأ". وعلق الصاوي علي الفيديو ساخرا :" لا أنا هسقف بس". Advertisements يذكر أن خالد الصاوى يحضر حاليا لفيلمه الجديد "شريط 6"، المقررالبدء فى تصويره خلال أيام، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة الذى بدأ معاينة أماكن التصوير واختيار مواقع التصويرالمقررالبدء بها لتصوير مشاهد العمل.

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