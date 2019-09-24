إحصائية حديثة تؤكد إن فرنسا الأكثر امتلاكاً للمسارح وشاشات السينما في أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الهيئة الوطنية للأفلام الفرنسية CNC، احصائية جديدة أكدت على أن فرنسا هى أكثر الدول الاوروبية امتلاكاً لشاشات السينما ومسارح العرض.
ووفقاً للأحصائية التى نشرتها صحيفة فاريتى، فأن فرنسا تمتلك 2040 مسرح، بالإضافة إلى 6000 شاشة عرض سينمائى، بزيادة 69 شاشة عن أخر أحصائية أجرتها الهيئة الوطنية للأفلام عام 2017.
وأوضحت الأحصائية الجديدة أن فرنسا تمتلك شاشة سينما لكل 31 فرد داخل فرنسا، وتعد أكبر الدول الاوروبية امتلاكاً لشاشات السينما والمسارح.
وتابعت الاحصائية أن السكان الفرنسيين يذهبون للمسارح بواقع ثلاث مرات كل عام، كأكثر دولة يذهب سكانها لمشاهدة السينمات والمسارح فى أوروبا، بالأضافة إلى ان الشباب من سن 15/24 هم أكثر الفئات الذين يحضرون للسينمات والمسارح,
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