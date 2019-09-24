تراند اليوم : فيديو.. محمد رمضان يرد على اتهامه بالخيانة

نشر النجم محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو، يرد على كل من شوه صورته في الوطن العربي، واتهامه بأنه خائن للبلد.

وأوضح رمضان، أنه لا يصح أن يكون موقف شعب المصري سلبي، موجهاً رسالة للشباب “يجب أن لا نسمع ونستجيب للخائن الذي يريد إيقاع البلد في الفخ ياشباب مصر”.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو:” صباح الخير يا مصر “ثقة في الله رجالة بجد”.

وقال الفنان محمد رمضان، إن هناك جماعات وشخصيات هاربة خارج الدولة وتوجد في قطر وتركيا يحولون إثارة الأوضاع داخل البلاد بعد أن حصلوا على خيرها.

واضاف: : «مش عاوزين نشمت حد فينا.. وأنا غيران على بلدى.. والناس الهربانة بيحولوا يقوموا الدنيا.. وأنا غيران لأنى مش عاوز نتحرك زى العرائس الماريونت.. واللى بيحرضوا على التظاهر مش بياكلوا من أكلنا ولا بيشربوا من النيل وبيتحركوا من بره البلد».

وذكر محمد رمضان، خلال الفيديو: «أن الحكومة تسعى لحل مشاكل الدولة المصرية، وبالتالى علينا عدم التحرك وراء هؤلاء الأشخاص الذى يحولون إثارة الفوضى من خلال دعوات التظاهر».

وشدد على أن أصالة وتاريخ وقيمة الشعب المصرى العظيم أكبر من أن تحركها مثل هذه الشخصيات لإثارة الفوضى والعنف داخل الوطن.

وأوضح الفنان محمد رمضان، أنه يجب أن نغلق علينا أنفسنا، والدولة المصرية كلها بيت واحد، مؤكدا أنه لا يجب أن نشمت أعداء الوطن الذين يحولون إثارة الفوضى مشددا على أن الأوضاع تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وأن المواطن المصرى قادر على تخطى كل العقبات والتغلب عليها.

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وشدد الفنان محمد رمضان، على ضرورة رفض دعوات التظاهر قائلا: «اللى يقولك انزل يوم الجمعة قل له تعالى انزل أنت.. تعالى من بره وانزل.. طالما أنت رجولة تعالى وانزل انت».

وأشار إلى هناك دول تركز مع مصر نظرا لنجاها الكبير والتصدى للكثير من المشاكل الكبيرة، ويوجد الكثير من النماذج المصرية الناجحة التي استطاعت اثبات نفسها فى العالم مثل النجم العالمى محمد صلاح والدكتور الراحل أحمد زويل وغيرهم.

كما وجه الفنان محمد رمضان عبر الفيديو، رسالة لقناة الجزيرة وإعلام الإخوان قائلا: «ده مش حق الاخوة والعروبة.. عاوزين ايه من مصر؟!.. ولو أنت بتحبوا مصر.. ليه مش بتجيبوا إلا الأخبار السلبية وسايبين الأخبار الحلوة.. ليه بتسبونا فى الفرح ومش بتركزوا إلا على الحاجات الوحشة.. انتوا بتكرهوا مصر.. وده كلامى للشعب المصرى.. ليه قناة الجزيرة مش بتعرض إلا الحاجات الوحشة فى مصر؟».

وأعلن محمد رمضان، أنه سوف ينتهى اليوم من تصوير أغنية جديدة بعنوان: «هما عايزنها فوضى»، مشددا على ضرورة رفض دعوات التظاهر التى يرددها أعداء الوطن من الخارج، قائلا: «أنه ليس وصيا على الشباب المصرى، ولكن يقدم لهم النصيحة بضرورة التحلى بالصبر والإرادة حتى يحقق الوطن كل أهدافه».

يذكر أن الفنان محمد رمضان؛ قد كذب قناة الجزيرة القطرية، من خلال قيامها بفبركة فيديو له وسط جمهوره، وبثته على أساس أنه مظاهرة في أحد الشوارع المصرية، بعد تركيب صوت عليه.

ونشر محمد رمضان مقطع الفيديو المفبرك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلًا: «عتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على أنها مظاهرات في مصر لماذا الفبركة ولماذا كل هذا الكره لمصر ؟!.. الحُكم بعد المشاهدة».