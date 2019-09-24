أحمد داش يتعرض للسخرية بسبب ” إطلالة غريبة ” في مهرجان الجونة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:41 صباحاً - واجه الفنان الشاب المصري ” أحمد داش ” انتقادات وسخرية على السوشيال ميديا بسبب إطلالته التي ظهر بها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة .
حيث ظهر أجمد داش مرتديا قميصا وبنطال جينز مقطوع من عند الركبة .
ما وصفه البعض بإنها إطلالة غريبة على المهرجانات على مستوى العالم .. وتعرض للسخرية من رواد السوشيال ميديا على ملابسه التي لا تناسب المكان ولا المهرجان .. وشبهه البعض بـ ” سائق الميكروباص ” .
بينما دافع البعض الآخر عنه معتبرين ملابسه حرية شخصية تعبر عن ذوقه الشخصي وتناسب سنه .
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