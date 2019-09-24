الأمير النائم يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:41 صباحاً - نشر الأمير السعودي ” محمد بن خالد بن طلال ” صورا عبر حسابه على موقع ” تويتر ” لشقيقه الأمير ” الوليد بن خالد بن طلال ” والملقب ب ” الأمير النائم ” من مشاركته في احتفال اليوم الوطني السعودي .

حيث زينت عائلة الأمير الشاب غرفته التي يرقد فيها مع أجهزة التنفس والإنعاش بأعلام المملكة العربية السعودية وشعارات المناسبة .

كما ارتدى الأمير الوليد وشاحا أخضر وأبيض بلون علم المملكة .

وكتب الأمير محمد في تعليقه على تلك الصور قائلا : ” الله يحفظك ويرفع عنك ويلبسك ثوب الصحة والعافية .. الله لا يحرمنا منك ويقويك ويطول بعمرك .. الوطن غالي ” .

Advertisements

يذكر أن الأمير ” الوليد بن خالد بن طلال ” يرقد في غيبوبة تامة منذ 14 عاما إثر تعرضه لحادث سير في عام 2005 .

وتتمسك عائلة الأمير الوليد بالأمل في أن يفيق الشاب الذي يبلغ من العمر 30 عاما من غيبوبته .