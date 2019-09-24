“نورا تحلم”.. في “الجونة”

متابعة بتجـــــــــــرد: عقب مشاركة الفيلم التونسي “نورا تحلم” في منافسات مهرجان تورنتو الدولي الذي أقيم أخيرا. أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي المقام الآن في مصر عن عرض فيلم “نورا تحلم” ضمن الأفلام المشاركة فيه.

وكانت الفنانة هند صبري قد ذكرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” أن فيلم “نورا تحلم” سيشارك في عدة مهرجانات عقب مهرجان تورنتو الدولي، منها منافسات مهرجان الجونة في مصر، ومهرجان قرطاج الدولي في تونس، موضحة ان الفيلم يشارك حاليا في مهرجان سباستيان السينمائي الدولي في أسبانيا.

وأضافت هند صبري “اتمنى أن ينال الفيلم العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية وخاصة مهرجان سباستيان الدولي، كما من المقرر عرض الفيلم تجاريا في تونس ومصر والمغرب والجزائر والخليج وغيرها، عقب الانتهاء من مشاركته في المهرجانات السينمائية الدولية”.

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والفيلم روائي درامي طويل مستوحى من قصة حقيقية، حيث تجسد هند صبري شخصية (نورا) وهي امرأة تونسية من الطبقة العاملة الكادحة، حيث يلقي الفيلم الضوء على معاناتها اليومية. امرأة يتغيب عنها زوجها بسبب دخوله السجن وتواجه صعوبات تربية الأبناء فضلا عن نظرة المجتمع لها بسبب سجل زوجها الإجرامي.

فيلم “نورا تحلم” إخراج وسيناريو وحوار التونسية هند بوجمعة، بطولة كل من هند صبري، لطفي العبدلي، حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف.

يذكر أن عام 2019 شهد نشاطا فنيا لهند صبري بعد غياب دام عامين عن الساحة السينمائية، حيث تألق فيلم “الفيل الأزرق 2” الذي تشارك في بطولته مع الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة نيللي كريم بعد نحو شهرين فقط من عرضه في دور السينما، بحصده رقما قياسيا بلغ 100 مليون جنيه أي ما يعادل 6 ملايين دولار.