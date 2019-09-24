بعد براءته من تهمة الإغتصاب.. نيمار يحقق نصرًا كبيرًا في باريس

متابعة بتجـــــــــرد: للمرة الثانية في أسبوع ينجح البرازيلي نيمار في حصد النقاط الثلاثة لفريقه في دقائق المباراة القاتلة بعد فوز باريس سان جرمان على مضيفه ليون في ملعبه الأحد بنتيجة 0-1.

ولم يتأثر فريق العاصمة الفرنسية بغياب المهاجمين كيليان مبابي وادينسون كافاني بداعي الإصابة،لكنه واجه منافسة عنيدة من ليون على ارضه، الا ان الكلمة الاخيرة كانت للمنقذ نيمار الذي اسكن الكرة بذكاء داخل شباك الحارس البرتغالي لوبيز.

وذلك يكون نيمار قد أهدى الفوز لفريقه والصدارة بالنقاط الخمسة عشر بعد 6 مراحل من إنطلاقة الدوري الفرنسي.