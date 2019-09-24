خاص – جاد شويري لبصراحة: “خدني ع بيروت” رسالة ايجابية

لم يكن المخرج والفنان جاد شويري يعلم ان الحذاء الذي تضمن عبارة “خدني ع بيروت” والذي انتعله على السجادة الحمراء خلال حضوره فعاليات “مهرجان الجونة السينمائي” في مصر، سيثير كل هذا الجدل على مواقع التواصل.

وفي دردشة سريعة لبصراحة مع “شويري” لفت أن الحذاء اختاره لأنه يليق مع الزي الذي ارتداه في هذه المناسبة، بالاضافة إلى أن الحذاء صناعة وطنية مصنوع في بيروت والمقصود من العبارة “خدني الى بيروت” رسالة ايجابية حيث ان الشخص اينما وُجد في العالم يشتاق الى بيروت، إلا ان البعض قام بتحوير العبارة الى أنها إهانة وقال “ولوو هالشي مش معقول”. وأكد أن البلبلة التي أحدثها الحذاء ليس لها أي لزوم خاصة أن لا أحد يستطيع ان يزايد على حبه لبلده وحبه لمصر بلده الثاني.

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جاد الذي غادر القاهرة وتوجه الى دبي للانتهاء من بعض الاعمال، لفت لموقعنا الى أنه يستعد لطرح أغنية جديدة الشهر المقبل بعنوان “مش أي كلام” التي ستحمل عنوان الألبوم الذي سيطرحه على عدة دفعات وعلى مدار أشهر.

أغنية “مش أي كلام” باللهجة اللبنانية وهي من كلمات انطوني خوري من فرقة “أدونيس”، وتوزيع اندي جبر وسليمان دوميان. وختم جاد قائلاً ان العمل سيقدم فيه نمطاً جديداً وغريباً وهو متفائل به جداً.

وكان جاد قد أوضح على حسابه على انستغرام قائلاً: “من مهرجان الجونة.. لم اتوقع يوما ان حذائي يحدث ضجة غير مبررة كهذه وان تتناولها الصحف والتلفزيون بهذا الشكل. “خذني على بيروت” مجرد لفتة لذيذة لمنتج صنع في بيروت يطلب المشي للوصول اليها. حبيت ان اشجع هذه الماركة المحلية بنية هي العكس تماما مما يحاول البعض الاشارة اليه” منهياً حديثه بالعبارة التي استعملتها الفنانة أحلام: و c’est tout .