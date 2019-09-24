متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل نجوم الفنّ والمشاهير باليوم الوطنيّ السعوديّ الـ 89 الذي حمل شعار "همة حتى القمة" وصادف موعده أمس الإثنين 23 أيلول، كلّ على طريقته الخاصّة، بالتزامن مع النشاطات الترفيهية التي ستستمرّ حتى نهاية الاسبوع الجاري.
وانهالت تهاني المشاهير للمملكة العربيّة السعوديّة عبر حساباتهم على مواقع التواصل. كما احتفل آخرون بالمشاركة في الحفلات الغنائية التي تقام في مدن الممكلة، بينما أصدر بعضهم أغانٍ خاصّة باليوم الوطنيّ الـ 89.
الفيديو التالي يرصد نجوم الفنّ الذي قدّموا التهاني والتبريكات للسعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، وكيف احتفل كلّ واحد منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطنيّ السّعوديّ الـ 89.. شاهدي كيف احتفل به النجوم! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.