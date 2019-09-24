اليوم الوطنيّ السّعوديّ الـ 89.. شاهدي كيف احتفل به النجوم! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل نجوم الفنّ والمشاهير باليوم الوطنيّ السعوديّ الـ 89 الذي حمل شعار "همة حتى القمة" وصادف موعده أمس الإثنين 23 أيلول، كلّ على طريقته الخاصّة، بالتزامن مع النشاطات الترفيهية التي ستستمرّ حتى نهاية الاسبوع الجاري.

وانهالت تهاني المشاهير للمملكة العربيّة السعوديّة عبر حساباتهم على مواقع التواصل. كما احتفل آخرون بالمشاركة في الحفلات الغنائية التي تقام في مدن الممكلة، بينما أصدر بعضهم أغانٍ خاصّة باليوم الوطنيّ الـ 89.

الفيديو التالي يرصد نجوم الفنّ الذي قدّموا التهاني والتبريكات للسعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، وكيف احتفل كلّ واحد منهم.