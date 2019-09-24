متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري شريف رمزي، إنَّ مهرجان الجونة أصبح من أهمّ المهرجانات السينمائية، لأنّه يستند على جيش من العاملين والصّنّاع المحترفين الذين نجحوا في إظهاره بهذا الشّكل المميّز.
وأضاف في لقاء خاصّ مع "فوشيا" خلال حضوره وزوجته الفنانة ريهام أيمن مهرجان الجونة السينمائيّ" أنَّ المهرجان أصبح متكاملاً وينافس المهرجانات العالمية سواء من حيث الندوات والمحاضرات و"الريد كاربت" مؤكدًا أنَّ التنظيم جاء كما ينبغي أن يكون.
وعن أسبابِ عدم ظهور أطفالهما على السوشال ميديا قالت زوجته ريهام أيمن، إنّها لا تخاف من الحسد وأنّه ليس سبب عدم إظهار أطفالهما على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتةً إلى أنَّ هذا الأمر يمثل خصوصيّة لهم ولا يحقّ لهما منح الأطفال الشهرة وربّما لا يرغبان في ذلك مستقبلاً.
وبشأن إطلالتها في مهرجان الجونة، حيث ارتدت جيمبسوت أبيض، قالت الفنانة ريهام أيمن إنّها اختارت هذه الإطلالة بنفسها من "سفير".
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يخفي شريف رمزي وزوجته ريهام أطفالهما؟ يؤكّدان: ليس الحسد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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