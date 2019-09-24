آسر ياسين ومنة شلبي يجهزان لعمل درامي في رمضان 2020 إخراج محمد شاكر

بدأ النجمان آسر ياسين، ومنة شلبي، التحضير لعمل درامي جديد، لموسم رمضان 2020، من إخراج محمد شاكر خضير. ويعكف الثلاثي على جلسات عمل مكثفة من أجل الاستقرار على الشكل المبدئي للمسلسل، والخطوط العريضة للشخصيات والديكورات وبقية أسماء النجوم المشاركة فيه.

المسلسل لا يحمل اسمًا حتى الآن ولا مؤلفا، ويعد التعاون الدرامي الأول بين منة شلبي وآسر ياسين، بعدما تقابلا سويًا في عدة أفلام سينمائية مميزة منها "تراب الماس" و"بيبو وبشير"، والفيلم القصير "شوكة وسكينة" المقرر عرضه ضمن فعاليات مهرجان "مالمو" للسينما العربية في دورته المقبلة.

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يذكر أن آسر ياسين، اعتذر سابقًا عن عدة مشروعات لدراما رمضان 2020، بسبب رغبته في التفرغ لتصوير فيلمه الجديد "الشايب" من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج حسين المنباوى، وهو أول فيلم من عدة أفلام ستصدر لاحقًا عن سلسلة أفلام "ولاد رزق".

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كما يحاول ياسين إنجاز تصوير فيلمه الجديد "صاحب المقام" مع الفنانة يسرا، وأمينة خليل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، يطرح بدور العرض في إجازة نصف العام المقبلة.

واكتفت منة شلبي، هذا العام بالمشاركة في بطولة فيلم "خيال مآته" مع النجم أحمد حلمي، وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وإنعام سالوسة ورشوان توفيق وحسن حسني، وتردد أنها المرشحة لبطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمام النجم كريم عبدالعزيز، ولكن جرى التعاقد بالفعل مع زميلتها الفنانة دينا الشربيني.

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