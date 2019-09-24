فيلم "أدم" يحكي عن قصة الصداقة في العرض العربي الأول لمهرجان الجونة

توافد صناع فيلم أدم للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة وعرضه العربى الأول. وحرص على حضور العرض عدد من النجوم ومنهم لقاء الخميسى، نسرين طافش، بشرى، أحمد داش، محمد كريم، طارق الابيارى، ودرة وجاد شويرى وغيرهم.

الفيلم مرشح السينما المغربية فى المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبى، وهو من إخراج مريم توزانى، آدم تقوم فيه لبنى أزبال ونسرين الراضي بدور البطولة.

ويحكي الفيلم عن قصة صداقة بين سيدتين، هذا اللقاء سيسمح لواحدة منهما بقبول الطفل الذي ستحمله في أحشائها أما الأخرى فستستعيد ثقتها في الحياة وتعيشها كما هي، وتم تصوير الفيلم بمدينة الدار البيضاء سنة 2018.

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الفيلم من إنتاج نبيل عيوش ، وإنتاج مشترك بين أمين بنجلون وباتريك كوينت، حيث اشتركت ثلاث شركات تمثل ثلاث دول وهي المغرب، و فرنسا، وبلجيكا.

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