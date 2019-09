ننشر إيرادات السينما العالمية بعد انخفاض الإقبال على دور العرض بسبب الطقس

تشهد السينما العالمية حالة من الركود، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد بكافة دول العالم، مما تسبب في ضعف الإقبال علي دور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية كما شارك الطقس في عملية الروكود من خلال انخفاض درجات الحرارة بالدول الأوروبية. بوابة أخبار اليوم تستعرض في هذا التقرير أخر إيرادات السينما الأميركية.

فيلم الرعب "It: Chapter Two"

نجح فيلم الرعب "It: Chapter Two" للمخرج آندي موشيتي، في تحقيق 179.3 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، في ثالث أسابيع عرضه.

وبلغت عائدات الفيلم بالبوكس أوفيس الأميركي 125.8 مليون دولار في شباك التذاكر الأميركي، فيما حصد 111.3 مليون دولار في السوق الأجنبية، وقدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 35 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم، المستندة حول رواية للكاتب الأميركي ستيفن كينج، بعد سبعة وعشرين عامًا من لقاء "نادي الخاسرين" مع بيني وايز، المهرِّج المرعب، يقرر أعضاء النادي تجميع أعضائه، والعودة إلى مسقط رأسهم لمواجهة (الشيء) من جديد.



من بطولة جيسيكا شاستاين، بيل سكارسجارد، جيمس مكافوي، صوفيا ليليز، جيدين ليبرهير، بيل هادير، ﺗﺄﻟﻴﻒ جاري دوبرمان، ﺇﺧﺮاﺝ آندي موشيتي.

يُشار إلى أن الجزء الأول من فيلم "It" صدر عام 2017، وحقق 123 مليون دولار في افتتاحية عطلة نهاية الأسبوع، فيما تخطت إيراداته الكلية حاجز 700 مليون دولار عالميًا.

فيلم الكوميديا والدراما "Hustlers"

يواصل فيلم الكوميديا والدراما "Hustlers" للنجمة جينفير لوبيز، تصدره شباك التذاكر الأميركي عقب طرحه بصالات السينما.

بلغت إيرادات الفيلم الإجمالية 62.5 مليون دولار، بعد أسبوعين من عرضه بدور العرض العالمية، بينما قدرت تكلفته الإجمالية بنحو 20 مليون دولار تقريبًا.

تتناول أحداث الفيلم المقتبس من مقالة نشرت في مجلة نيويورك، مجموعة من الفتيات المحتالات اللاتي يقررن التعاون معا من أجل قلب الطاولة على عملائهم السابقين.

والعمل بطولة مادلين بروير، كيكي بالمر، جينيفر لوبيز، كاردي بي، فرانك ويلي، كونستانس وو، تأليف وإخراج لوريني سكافاريا.

جدير بالذكر أن الفيلم شارك في فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا، وحاز العرض الخاص على إعجاب العديد من النقاد والجمهور.

فيلم الأكشن "Angel has Fallen"

يواصل فيلم الأكشن "Angel has Fallen" للنجم جيرارد باتلر، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه في صالات السينما قبل 5 أسابيع.

وبلغت إيرادات الفيلم الإجمالية 64.6 مليون دولار، في البوكس أوفيس الأمريكي، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 40 مليون دولار تقريبًا.

تدور الأحداث حول عميل الخدمات السرية (مايك بانينج) يُشتبَه به في محاولة اغتيال الرئيس؛ فيصبح لزامًا عليه الهروب من وكالته الخاصة ومكتب التحقيقات الفيدرالي سعيًا للكشف عن التهديد الحقيقي والوصول إليه قبل فوات الآوان.

الفيلم من بطولة مورجان فريمان، جيرارد باتلر، جادا بينكيت سميث، هولت ماكالاني، ﺗﺄﻟﻴﻒ: كرايتون روثنبرجر وكاترين بنديكيت، ﺇﺧﺮاﺝ ريك رومان وو.

فيلم التاريخ والدراما الإنجليزي "Downton Abbey"

نجح فيلم التاريخ والدراما الإنجليزي "Downton Abbey" في تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي، عقب طرحه الجمعة الماضية بصالات السينما.

وبلغت إيرادات الفيلم الإجمالية 31 مليون دولار جمعها من السينمات الأمريكية.

أحداث فيلم "Downton Abbey" تدور في عشرينيات القرن الماضي، وتروي قصة عائلة كرولي، المالك الثري لعقار كبير في الريف الإنجليزي. وتتبع القصة زيارة الملك جورج الخامس وزوجته ماري إلى القصر. وتنطلق أحداث الفيلم من عام 1927 بعد سنة من الإضراب العام للعمّال في بريطانيا، في عهد رئيس الوزراء المحافظ ستانلي بولدوين.

ويشارك في البطولة: ماجي سميث، ميشيل دوكري، لورا كارمايكل، صوفي ماكشيرا، ألن ليش، ومن إخراج مايكل إنجلر مخرج السلسلة التليفزيونية الشهيرة "Sex and the City" للنجمة سارة جيسيكا باركر.

فيلم الخيال العلمي "Ad Astra"

نجح فيلم الخيال العلمي "Ad Astra" للنجم براد بيت، في تحقيق إيرادات بلغت ما يقرب من 19 مليون دولار في أول أسابيع عرضه بالسينمات الأمريكية.

تدور أحداث الفيلم حول رائد الفضاء روي ماكبرايد (براد بيت)، الذي يقرر الذهاب في مهمة فضائية طموحة لمعرفة ما حدث لوالده، الذي انطلق في رحلة إلى نبتون للبحث عن دلائل على وجود حياة خارج الأرض ولكنه لم يعد مطلقًا، وبعد أن يجد والده المفقود يكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا.

الفيلم من بطولة: براد بيت، تومي لي جونز، روث نيجا، جون فين، جون أورتيز، جيمي كيندي، تأليف وإخراج جيمس جراي.

وكان فيلم "Ad Astra" قد أفتتح فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، كما شارك مؤخرًا بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76.

فيلم الأكشن "Rambo: Last Blood"

فيما وصل فيلم الأكشن "Rambo: Last Blood" للنجم سيلفستر ستالون، 19 مليون دولار حصيلة في أسبوعه الأول بصالات السينما الأمريكية.

الفيلم الجديد سيكون استكمالا لأحداث رامبو 2008، حيث يقرر البقاء في مزرعة بالأريزونا، والتَّمتع بحياةٍ طبيعية تتسم بنمط المزارع المسالم، لذلك من الغريب رؤيته بلباس رعاة البقر مما يعطينا فكرة أن مسار حياته تغير وهناك الكثير من الأحداث المشوقة.

يُشار إلى أن أول أجزاء سلسلة "Rambo" صدرت عام 1982 تحت عنوان "First Blood"، واستطاعت جميع أجزاء السلسلة أن تحقق 164 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي.

