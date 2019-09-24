"الممر" و"أولاد رزق2" يزاحمان رقم "الفيل الأزرق2" القياسي في السينما المصرية

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبدالعزيز، سابقة هي الأولى في تاريخ السينما، بعدما بلغت إيراداته مئة مليون جنيه، منذ انطلاق عرضه 25 تموز/ يوليو الماضى، الأمر الذي فتح الباب لعدد من الأفلام للحاق به خلال الموسم الحالي. أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد خمس سنوات من الجزء الأول، إذ جرى استدعاء د. يحيى راشد، لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ليلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق، في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

"الفيل الأزرق 2" يضم فريق عمل الجزء الأول نفسه، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد، والمؤلف أحمد مراد، مع الممثلين: "كريم عبدالعزيز، ونيللى كريم، وشيرين رضا"، وانضما لهم النجمة في الجزء الثاني هند صبري، ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار، وعدد من الفنانين ضيوف شرف منهم تارا عماد.

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ويتوقع أن تدخل الأفلام التالية قائمة المئة مليون جنيه، على غرار "الفيل الأزرق2".

"أولاد رزق 2"

يستمر فيلم "أولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، في حصد الإيرادات الضخمة، محققًا إيرادات بلغت بعد 44 يومًا من عرضه إلى 94 مليونًا، ومن المتوقع أن يستمر الفيلم في تحقيق المزيد خلال الأسابيع المقبلة ليصل إلى حاجز مئة مليون جنيه.

وطرح الفيلم في دور العرض، يوم 8 سبتمبر الماضي، واستطاع كسر العديد من الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر، بتحقيقه أعلى إيرادات يومي وأسبوعي في تاريخ السينما المصرية، إضافة إلى وصوله إلى 50 مليون جنيه خلال تسعة أيام عرض فقط، كأسرع فيلم يصل إلى هذا الرقم. كما يحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، خلف فيلم "الفيل الأزرق 2".

يشارك في بطولة "أولاد رزق 2" أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوي، وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج "سينرجى فيلمز" لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى، وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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"الممر"

نجح فيلم "الممر"، في الوصول إلى 75 مليون جنيه في أسبوعه الخامس عشر. ومن المنتظر أن يشهد العمل إقبالاً كبيرًا، فترة الدراسة، وتزامنًا مع أعياد انتصار تشرين الأول/ أكتوبر، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

و"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة. من بطولة "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، وأسماء أبو اليزيد، وأنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم، ضيوف شرف.

وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم، عمر خيرت، واستُعين بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

وصور على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن: "السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، القاهرة"،. وبنت شركة الإنتاج ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها جرى الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

وشهد فيلم "الممر" التعاون الخامس بين شركة الماسة للإنتاج الفني، والمخرج شريف عرفة، بعد أفلام "الجزيرة"، و"الجزيرة 2"، و"ولاد العم" و"فول الصين العظيم".

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