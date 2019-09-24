نور ترد على تشابه فستانها مع منى ذكي في الجونة

القاهرة - لايف ستايل
أكّدت الفنانة اللبنانية نور أنها لا تعلم سبب توقُّف تصوير فيلمها الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة"، سواءً إن كانت مشاكل إنتاجية أو مشاكل في كتابة الفيلم.
وقالت خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إنها تحاول دائمًا أن تبعد أفراد أسرتها عن أجواء الشهرة والفن والسوشيال ميديا، حتى لا تقتحم خصوصيتهم.
وأضافت نور أنها يُمكن أن يظهر معها أولادها إذا اجتمعوا في مناسبة أو مكان واحد، مشيرةً إلى أنهم أهمُّ النقاد في حياتها.
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وعن رأيها في الانتقادات التي وجّهها لها جمهورها بعد أن تشابه فستانها في حفل الافتتاح مع فستان منى زكي وأمينة خليل، قالت نور إنها لم تتوقّع أن تكون هناك فنانة تتشابه معها في هذا الفستان ولكنها شعرت بصدمة كبيرة.
وأشارت نور إلى أن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا، ومن الطبيعي أن تتشابه الفساتين بنسبة كبيرة، ولكنها لن تتطابق بنسبة 100%.
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