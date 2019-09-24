لبناني يفوز بلقب "نجم النجوم" في أستراليا







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاز الشاب اللبناني، عبدالله الزّعبي من مدينة طرابلس، بلقب مسابقة "نجم النّجوم 2019" للمواهب الفنية، التي تقام في أستراليا بعدما أذهل لجنة التحكيم بأدائه وصوته.

وكانت المنافسات النهائية للموسم الرابع من هذه مالسابقة قد جرت على قاعة مسرح "براين براون" البلدي في بنكستاون بالعاصمة سيدني، بحضورٍ رسمي وجماهيري. حيث حلّ السوري طوني طيوب في المركز الثاني، وجاءت العراقية سرى منير في المركز الثالث، بينما فاز عازف الكمان ميشيل خراط بجائزة "نجم النجوم" في فئة الموسيقى.



هذا وتضمّن الحفل فقرات متنوّعة بمشاركة "فرقة زفة لبنان"، والمغنية ميرا نور، و"نجم النجوم" للعام 2018 كريستوف موسى، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان باتريك نجم.

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