شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يرد علي مدون قال إن هنا مصابة بفيروس.."بياكل على قفانا عيش بالكذب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان أحمد فهمى، عن غضبه الشديد لما يتردد عن إصابة زوجته الفنانة هنا الزاهد بفيروس ومنع الأكل عنها، ورد فهمى، عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك"، على فيديو نشره أحد المدونين تحدث فيه عن صحة هنا الزاهد وإصابتها بفيروس، لافتا أن كل كلامه كذب.

وكتب فهمى، قائلا: "اتفضلو يا جماعة شوفوا احنا عايشين فى وسط ايه فيديو استثمار مرض ... و كل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هى عندها فيروس ولا أى كلام من دا ... حسبى الله و نعم الوكيل أنا مش بديله قيمة يا جماعة أنا بوريكو بس .. هل دى نوعية المفروض انى احترمها زى ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!! .. احنا متبهدلين فى المستشفيات و دا بياكل على قفانا عيش بالكذب .. لسة عايزنى ابقى محترم مع الناس دى".

Advertisements

وخلال الأيام الماضية، حرص الفنان أحمد فهمى على طمأنة جمهوره على الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد، التى نقلت الى إحدى المستشفيات فى سنغافورة أثناء تواجدهما هناك لقضاء شهر العسل.

وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمى قد أقيم مؤخرًا، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلى وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبد الباقى، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسى، والناقد طارق الشناوى، وعمرو الليثى، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلى السابق أمير عبد الحميد، وكريم عفيفى.