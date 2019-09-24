شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين عن" عروس بيروت ": فارس شدنى بدوره العميق وعلاقته بأشقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عرض الحلقة الأولى، حاز مسلسل عروس بيروت على اهتمام قطاع عريض من المشاهدين بسبب أجواء الحب والرومانسية التى تجمع بين بطلى المسلسل ظافر العابدين وكارمن بصيبص، حيث نجح المسلسل اللبنانى فى القضاء على الدراما التركية تماما، خاصة وأنه تخطاهم فى الجماليات والرومانسيات بمراحل كثيرة.

وتحدث الفنان ظافر العابدين، لـ"الخليج 365"، عن حبه لشخصية فارس الضاهر التى يؤديها فى مسلسل " عروس بيروت"، قائلا: شدني فارس بدوره العميق، وعلاقاته بأشقائه وأمه وزوجته، وكذلك علاقاته المهنية والتي تم طرحها جميعاً بشكل جميل ومتكامل.

ومسلسل "عروس بيروت" كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسى ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى ابراهيم.