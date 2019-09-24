حكايات "الجونة السينمائي 3"| مفاجأة في حفل الختام.. و"الهضبة" يغني لضيوف المهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الجزار:

قال أمير رمسيس مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن الدورة الثالثة ستشهد حضور نجم عالمي كبير في حفل الختام المقرر يوم الجمعة المقبل، الموافق 27 سبتمبر، رافضًا ذكر اسمه، وأضاف "رمسيس" أن حفل الختام سيشهد حضور هذا النجم إلى جانب النجم محمد هنيدي الذي يتم تكريمه هذه الدورة بجائزة الإنجاز الإبداعي عن مشواره الفني.

- "الهضبة" يغني لضيوف المهرجان

ويستعد النجم عمرو دياب لإقامة حفل غنائي يوم الخميس المقبل في الخامسة مساءً لضيوف مهرجان الجونة السينمائي، ومن المقرر أن يقام الحفل على أحد الشواطئ، فيما فرضت إدارة المهرجان السرية التامة على الحفل خاصة أنه سيتم دعوة أعداد محدودة من الضيوف.

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- نقل عروض الأفلام القصيرة للقاعة الكبرى.. لهذا السبب

قررت إدارة المهرجان نقل عروض الأفلام القصيرة إلى القاعة الكبري في مجمع صالات "سي ستار" بدلًا من القاعة المخصصة لعروض هذه الأفلام، بسبب الإقبال الكبير من الضيوف على هذه الأفلام، الغريب أنه رغم نقل العروض إلا أنه تم نفاذ جميع تذاكر الأفلام سواء في العرض الأول أو الإعادة.

- بعد عرضه.. تساؤلات حول عدم مشاركة "لما بنتولد" في المسابقة الرسمية

بعد الاستقبال الجيد من ضيوف المهرجان للفيلم المصري "لما بنتولد"، والذي عرض لأول مرة عالميًا بالمهرجان، أثيرت العديد من التساؤلات حول عدم عرض الفيلم بالمسابقة الرسمية، وعرضه خارج المسابقة، خاصة أنه مناسب لخوض السباق وبقوة بسبب مستواه الفني من جانب وجرأة موضوعه من جانب آخر، ولكن إدارة المهرجان بررت ذلك بأن الفيلم لا يتماشى مع نغمة باقي أفلام المسابقة.​