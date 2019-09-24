قصة زواجه وأزمة قلبية أنهت مشواره.. 12 معلومة عن الراحل محمد وفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد وفيق، الذي ولد في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر من عام 1947، وتألق في السينما والدراما والتلفزيون والمسرح، وترك بصمة كبيرة في كل الأعمال التي شارك بها، حتى اللحظات الأخيرة قبل وفاته في 14 مارس 2015.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي معلومات عن الفنان الراحل..

1- ولد في الإسكندرية لأب كان يعمل أستاذًا في الجامعة.

2- أتم دراسته الثانوية في المدرسة المرقسية الثانوية بالإسكندرية، وحصل على "بكالوريوس فنون مسرحية" بتفوق عام 1967 في الدفعة التي ضمت نخبة من نجوم الوسط الفني مثل نور الشريف، ومجدي وهبة، وشاكر عبداللطيف، وعبدالعزيز مخيون.

3- في أثناء دراسته بالسنة الأولى في المعهد ذهب للعمل في مسرح التليفزيون كمتدرب، وبحثًا عن زيادة في الدخل حيث كان قادمًا لتوه من الإسكندرية وكانت رواية (لا حدود) عن فلسطين من تأليف محمود شعبان وإخراج فوزي درويش.

4- في مسرحية "لا حدود" اختاره المخرج لتقديم دور جندي من جنود الأمم المتحدة، وحدث أن الفنان حسين الشربيني تغيب ذات يوم فقام وفيق بقراءة دوره أثناء البروفات، فتحمس له كثيرًا الممثل الراحل عبدالبديع العربي وأصر على أن يجسد وفيق الدور.

5- بعد نجاح المسرحية، شارك وفيق في مسرحية "سندباد" من إخراج أحمد زكي، وشاهد المسرحية المخرج يوسف شاهين، وأسند له بطولة فيلم من إخراجه لكن المشروع لم يكتمل.

6- كانت شخصية "الظاهر بيبرس" التي أدها وفيق في مسلسل "الكتابة على لحم يحترق"، شخصية فارقة في مسيرته الفنية، وفقًا لتصريحات سابقة للفنان الراحل.

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7- كانت النقلة الكبرى من خلال مسلسل "المرشدي عنتر" وقدم في نفس الوقت مسلسلاً لتليفزيون قطر عنوانه "أحمد باشا الجزار" ثم كانت مشاركته في فيلم "الرسالة" من إخراج مصطفى العقاد، الذي قدّم فيه شخصية الصحابي عمرو بن العاص.

8- قدّم الشخصية الأكثر شهرة له وهي شخصية "عزيز الجبالي" ضابط المخابرات الذي يعمل في الخفاء ليجعل حياة الجاسوس المصري (رأفت الهجان) أكثر سهولة في مهمته الخطرة داخل إسرائيل.

9- قدم الفنان محمد وفيق 22 فيلمًا منهم "وثالثهم الشيطان" لكمال الشيخ، و"حكاية نص مليون دولار" و"قضية سميحة بدران"، و"الهروب" من إخراج عاطف الطيب.

10- تزوج من ابنة خالته الفنانة كوثر العسال، أرملة الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، التي انتظرها دون زواج حتى وفاة زوجها.

11- استمر زواجهما الذي وصفه بـ"السعيد" حتى وفاة العسال آواخر عام 2013 عن 64 سنة.

12- توفى الفنان محمد وفيق في 14 مارس 2015 عن 67 سنة، عقب عملية قلب مفتوح أجراها في مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.

حوار مع الفنان محمد وفيق