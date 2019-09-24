والدة فنانة شهيرة وجراحة بالمخ أنهت حياتها.. حكايات درية أحمد في ذكرى ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تحلّ اليوم ذكرى ميلاد الفنانة درية أحمد، التي ولدت في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر من عام 1923، لأسرة بدوية، واتجهت للغناء في سن صغيرة، ورحلت عن عالمنا في 2003.

البداية كانت عام 1941، عندما اعتمدتها الإذاعة المصرية مطربة، وتزوجت بعدها من المؤلف والمنتج والمخرج السيد زيادة، الذي كتب لها العديد من الأغنيات ورشحها للعمل في السينما.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي معلومات عن الفنانة الراحلة..

1- اشتهرت بتقديم أدوار الفتاة الريفية، وبنت البلد، وأدت أدوارًا ثانوية حتى عام 1950.

أغنية نادرة للفنانة درية أحمد

2- حصلت على أدوار البطولة المُطلقه من خلال أداء شخصية "خضرة" في عدة أفلام مثل "مغامرات خضرة" 1950 و"خضرة والسندباد القبلي" 1951 و"العاشق المحروم" 1954.

3- في عام 1956 انضمت لفرقة إسماعيل يس المسرحية، وقدمت "أنا عايزة مليونير".

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4- اعتزلت العمل الفني في عام 1976 بعد تمثيل 25 فيلمًا.

5- من أشهر أغنياتها "عارف والعارف لايعرف" و"علي ياعلي يابتاع الزيت" و"دلوني ياناس دلوني" و"خلاص ياقلبي خلاص".

6- بعد أن انفصلت عن زوجها "السيد زيادة" تزوجت من محمد عبدالسلام نوح، وأنجبت منه ابنتها الفنانة سهير رمزي.

7- توفت في 7 فبراير عام 2003 بعد عملية دقيقة في المخ أجرتها بالعاصمة الفرنسية باريس.

سهير رمزي تتحدث عن والدتها

8- قالت الفنانة سهير رمزي، في حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، إن وفاة والدتها سبب لها صدمة، مشيرة إلى أنها لا تغيب عنها لحظة واحدة.

9- وأضافت أنها أجهضت نفسها مرتين من أجل والدتها، وقالت إنها لم ترغب في إنجاب طفل يأخذها من والدتها. ​