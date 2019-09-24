تراند اليوم : بعد الراقصة فيفي عبده .. فنان مصري شهير يسب "محمد علي" بألفاظ لا تصٌدق...

شن فنان مصري شهير هجوما شرسا على الفنان والمقاول محمد علي ، متهمًا إياه بالخيانة.

وقال الفنان المصري " أحمد فلوكس" في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية بـ"انستجرام" : "دا جبان و (حيــ.....) .. و (خـــ...) لأن خولت له نفسه الإيقاع بين الجيش والشعب".

وأضاف: "فيه مشاكل والأسعار ارتفعت .. دا بيحصل في كل الدول .. مش عندنا بس.. ولو الصحة فيها مشكلة .. طب الدكاترة والممرضات دول منين.. مش من

الشعب؟".

واستدرك: "محمد على نصاب وحرامى وسرق فلوسنا وهرب للخارج وانا واحد من

الناس عملت فترة طويلة فى الفن وحتى الان اعانى من ازمات اقتصادية كثيرة فى حياتى الشخصية".

وكانت الراقصة فيفي عبده ، خرجت في فيديو "لايف" أول أمس شنت فيه هجوما شرسا على وائل غنيم و محمد علي واصفة إياهم بألفاظ خارجة.

