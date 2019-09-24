تراند اليوم : شاهد.. مصرية تشتم وتبصق على موظفي مطار الكويت:"غير محترمين"



وجهت امرأة مصرية عبارات إهانة وسب لمطار الكويت وموظفيه ؛ بعد انتقادها للخدمات المقدمة فيه، واتهامهم بسرقة بعض الأشياء من الحقائب وعدم القيام بواجبهم تجاه المسافرين.

وقالت المرأة في مقطع فيديو مثير، ”إن مطار الكويت هو “أوسخ” مطار ولا يقدم موظفوه ورجال الأمن واجباتهم تجاه المسافرين“ ، بحسب ما ذكرته في الفيديو .

واتهمت المرأة الموظفين في المطار ”بسرقة أشياء من حقائب المسافرين دون علمهم، واصفةً إياهم بأنهم غير محترمين“.

وأثار حديث المرأة وتصرفها في المقطع المصور استياء الكويتيين من الاتهامات الموجهة إلى مطارهم، حيث طالبو بمحاسبتها ومنعها من دخول الكويت ، خصوصاً أنها بصقت عليهم في نهاية الفيديو .

فيديو/



مصرية تسب وتشتم العاملين في مطار الكويت: مطار الكويت "زبالة" ... كلهم مش محترمين. pic.twitter.com/rM0Ktg4Lwx — خبر عاجل (@Breakingkw) September 23, 2019

— خبر عاجل (@Breakingkw)