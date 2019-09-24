شاهد : مودل روز ترقص وتحتفل باليوم الوطني على طريقتها الخاصة!

نشرت عارضة الأزياء السعودية “روز” مقطع فيديو لها خلال احتفالاتها باليوم الوطني وهي تمارس أنشطة عدة من بينها الرقص والشواء.

وأظهر المقطع احتفال “روز” – التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية – وذلك من خلال شواء اللحم وأداء وصلاتٍ من الرقص برفقة إحدى صديقاتها ، ثم نشرت الفيديو عبر حسابها في تطبيق سناب شات.