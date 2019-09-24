نشرت عارضة الأزياء السعودية “روز” مقطع فيديو لها خلال احتفالاتها باليوم الوطني وهي تمارس أنشطة عدة من بينها الرقص والشواء.
وأظهر المقطع احتفال “روز” – التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية – وذلك من خلال شواء اللحم وأداء وصلاتٍ من الرقص برفقة إحدى صديقاتها ، ثم نشرت الفيديو عبر حسابها في تطبيق سناب شات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : مودل روز ترقص وتحتفل باليوم الوطني على طريقتها الخاصة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.