شيرين عبدالوهاب ترد للمرة الأولى على شائعات حملها.. وتكشف الحقيقة

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة شيرين عبدالوهاب مقطع فيديو قصيرًا من حفلها الذي أحيته ليلة أمس، الإثنين، في مدينة جدة السعودية، ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ89.

ظهرت شيرين عبدالوهاب في الفيديو ترد، للمرة الأولى، على شائعات حملها التي انتشرت أخيرًا، من خلال ممازحتها للجمهور في مطلع أغنيتها، قائلة: "أنا

لست بحامل"، ثم استكملت أغنيتها، ليكون هذا أول رد مباشر منها على شائعات الحمل.

عادت شيرين عبدالوهاب إلى نشاطها الغنائي بهذا الحفل، بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، وإطلاق جمهورها هاشتاج "اشتقنالك شيرين".

يشار إلى أن إلغاء شيرين عبدالوهاب لحفلاتها الغنائية في

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الموسم الصيفي، كان سببًا في انتشار شائعة مرضها، وحملها خلال الفترة الماضية.

شاهد الفيديو..