كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - اعتذرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن الشتائم والالفاظ النابية في الفيديو الذي دافعت فيه عن الجيش والرئيس المصريين.
وقالت فيفي عبده في فيديو جديد: “انا اسفة عن الالفاظ التي طلعت مني علشان انا مش متعودة اتكلم بالطريقة دي” غير ان فيفي عبده بررت ما قالته بالقول “لكن انا رديت بنفس الطريقة التي بيتكلموا بيها على سيادة الريس عبد الفتاح السيسي او اي مصري لن اقبل الكلام ده عليهم ابدا فطلعت عن شعوري واتكلمت بنفس الطريقة بتاعتهم”.
ثم وجهت فيفي عبده كلامها الى المقاول والفنان محمد علي قائلة “وعايزة اقولك يا راجل انت اللي في اسبانيا الباشا بتاعنا سيادة الريس عبد الفتاح السيسي هو في اسبانيا دلوقت في اسبانيا يرجعلنا بالف مليون سلامة”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيفي عبده تعتذر عن الشتائم ولكن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.