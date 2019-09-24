شاهد .. شيرين عبد الوهاب تقبل يد زوجها على المسرح

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - بعد غياب طويل عن الساحة الفنية عادت المطربة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” لإحياء الحفلات الغنائية .

حيث أحيت شيرين مساء يوم أمس الإثنين حفلا غنائيا كبيرا في جدة ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 89 .

وكشفت شيرين خلال الحفل عن إنها ليست حامل كما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة عن غيابها ووجودها في لندن بسبب الحمل .

وقالت شيرين : ” كلنا بنمر بفترات صعبة وأنا إنسانة .. لكن أنا جيت النهاردة عشانكوا عشان انتوا عايزيني أجي ” .

ولم تتمكن من تمالك دموعها أثناء توجيهها رسالة إلى مصر خلال حفلها .. وأكدت أنها على الرغم من أخذها عهدا على نفسها بعدم الحديث في أي موضوع مع جمهورها بسبب المشاكل التي واجهتها من قبل .. إلا إنها لم تستطع منع نفسها من توجيه رسالة لبلدها مصر في ظل ما تواجهه من مؤامرات في الوقت الحالي .

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ثم طلبت من زوجها الفنان ” حسام حبيب ” الصعود على خشبة المسرح والحديث حتى لا تدخل في أزمة جديدة وقامت بتقبيل يده عربون حب له وتركت له الميكروفون .

وقال حسام حبيب : ” السلام عليكم.. أول حاجة طبعا عايزين نهني المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان نهنيكم بعيدنا الوطني عشان إحنا بنعتبر السعودية بلدنا التاني ووقفتها جنبنا عمرها ما تتنسي وعلى راسنا من فوق ” .

وأضاف : ” اسمحوا لي وإحنا وسطكم نوجه كلمة لمصر ورئيسنا وجيشنا .. إحنا في ضهركم ومعاكم ربنا ينصركم دايما وينصر أهل السعودية ونشوفكم دايما في أعلى شأن ” .