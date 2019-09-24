رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
دائما ما يكشف المعجبون عن شغفهم بمتابعة نجومهم المفضلين في بوليوود، ومعرفة كل تفاصيل حياتهم من ملاحقتهم للحصول على توقيعهم إلى مشاهدتهم وهم يركبون الدراجة عبر شوارع مومباي في أمر قد يصل للهوس وتقليد كل ما يحبونه.
في هذا الإطار، يعد النجم سلمان شخصية مُلفتة للاهتمام، فهو لا يجد غضاضة في الرقص في الشوارع، والقيام بأمور غير عادية ومدهشة، أكثر أموره غرابة، هو هوسه بالصابون! بدلًا من الساعات والأحذية، لدى سلمان فتنة بالصابون محلي الصنع.
نجم بوليوود إلى جانب عشق ممارسة الرياضة للحفاظ على بنيته القوية، يحرص على جمع “الصابون”، سواء كان الصابون العطري، أو العشبي، أو المصنوع من الخضار أو الفاكهة فيمكنك العثور عليها في منزله بكمية كبيرة.
في وقت سابق كشف سلمان عن حبه فعلا لشراء الصابون اليدوي، وقال: “أحب التسوق في أي مكان، وأي وقت متى اردت ذلك”.
وأضاف” أود شراء الصابون المصنوع يدويا. الجميع في المنزل يجدون الأمر غريب، أريد معرفة كيف أصنع الصابون مع روائح مثل القرفة والقرنفل وغيرها من الروائح المثيرة للاهتمام.
كان سلمان منشغلًا بتصوير Dabangg 3 مع زميلته سوناكشي سينها، كما أنه كان من المفترض أن يتعاون سلمان مع علياء بهات في مشروع سانجاي ليلا بهنسالي “إن شاء الله”، لكن توقف الأمر لسبب ما زال غير معروف.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان خان مهووس بُحب الصابون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.