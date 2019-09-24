أغنية جديدة لـ وائل كفوري – خـاص

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد موسم صيفي حافل بالمهرجانات والسهرات الغنائية في لبنان والبلدان العربية والأجنبية، عاد النجم اللبناني وائل كفوري لمواصلة العمل على مشاريعه الفنية المقبلة.

ويتواجد وائل كفوري لساعات طويلة في استوديو التسجيل، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة للتحضير لأغنية جديدة من المقرر أن يطلقها قريبًا.

الأغنية بحسب ما علمنا في موقع “بتجـــــرد”، من كلمات منير بو عساف، ألحان بلال الزين وتوزيع ملحم أبو شديد.

تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري طرح في بداية موسم الصيف أغنية “استشبهت فيكي”، من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو، وحققت نجاحًا كبيرًا في مختلف أنحاء الوطن العربي.