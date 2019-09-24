أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي وزوجته في مهرجان الجونة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت بعض التقارير الصحافية أن خلافاً وقع أخيراً بين النجم المصري أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل خلال وجودهما في أحد فنادق منطقة الجونة التي تستضيف مهرجان الجونة السينمائي.

وذكرت التقارير أن هذا الخلاف أسفر عن انفصال الفيشاوي عن زوجته، موقّتاً. كذلك، جاء في التقارير المذكورة أنّ البعض حاول الإصلاح بينهما واحتواء الموقف عندما اشتد الخلاف.

وعلى الرغم من الصلح الذي تم بين الفيشاوي وزوجته، إلا أن أخباراً عادت لتتصدر وتفيد بأن الأخيرة عادت إلى القاهرة وتركته بمفرده في الجونة، وأنهما اتفقا على الانفصال وإعلان الخبر رسمياً بعد انتهاء المهرجان.

إلا أن البعض نفى كل ما تردّد، مؤكدين أنهما يعيشان قصة حب ولا صحة لما نَشِر عن خلافهما وانفصالهما.