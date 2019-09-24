عمرو يوسف: هذا هو شرطي للتعاون مجددًا مع زوجتي

متابعة بتجـــــــــــرد: يُسأل الممثل المصري عمرو يوسف دومًا في حواراته الصحافية عن سبب غياب التعاون الفني التمثيلي بينه وبين زوجته الممثلة السورية كندة علوش منذ زواجهما.
وخلال حوار أجري معه خلال برنامج “عرب وود”، كشف يوسف أن لديه شرطًا أساسيًا لكي يقبل بالتعاون مجددًا مع زوجته. وقال إن شرطه الأساسي هو العثور على سيناريو مناسب وعدم التواجد لمجرد استثمار العلاقة العائلية بينهما تجاريًا.
وتابع يوسف قائلًا: “أنا لا أرفض العمل مع زوجتي فقد سبق وعملنا سويًا.. فين السيناريو المناسب، ييجي السيناريو ونبدأ فورًا”.
والجدير بالذكر أن يوسف تعاون مع زوجته علوش في عدد من الأعمال التمثيلية ومنها “هيبتا، برتيتا، واحد صحيح، نيران صديقة وعدّ تنازلي”، ولكن لم يجمعهما عمل فني واحد منذ زواجهما خلال العام 2017.
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