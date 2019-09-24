أحمد فهمي غاضبًا: "لسّه عايزني أبقى محترم مع الناس دي".. من قصد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري أحمد فهمي، حقيقة الأنباء التي تردّدت خلال الساعات الماضية عن إصابة زوجته هنا الزاهد بفيروس خطير في سنغافورة، أثناء قضائهما شهر العسل.

ونشر فهمي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصيّ على فيسبوك لأحد الأشخاص الذي يملك قناة على "يوتيوب"، ويشرح حالة هنا الزاهد وتفاصيل غير مُعلنة عن إصابتها بفيروس خطير.

وعلّق فهمي على الفيديو قائلًا: "اتفضلو يا جماعة.. شوفوا إحنا عايشين في وسط إيه، فيديو استثمار مرض.. وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا أي كلام من دا".

وتابع: "حسبي الله ونعم الوكيل أنا مش بديلة قيمة يا جماعة أنا بوريكو بس.. هل دي نوعية المفروض إني أحترمها زي ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!!".

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واختتم: "إحنا متبهدلين في المستشفيات ودا بياكل على قفانا عيش بالكذب.. لسة عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟".

وكانت الفنانة المصرية نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، قد كشفت لـ"فوشيا" تطوّرات الحالة الصحية لهنا الزاهد، التي نقلت إلى أحد المستشفيات في سنغافورة أثناء تواجدها هناك لقضاء شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

وقالت نهال: "هنا مازالت تتلقى العلاج في المستشفى، بعد إصابتها بميكروب في المعدة، وأحمد فهمي أكد لي أنهما سيعودان للقاهرة غدًا لاستكمال علاج هنا في أحد المستشفيات، حيث يجري الأطباء حاليًا بعض الفحوصات للاطمئنان عليها ومعرفة إمكانية سفرها بالطائرة دون أن يسبب لها ذلك مشكلات صحية".

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