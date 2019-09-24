منى ذكي تبدو غاضبةً خلال مشاركتها في مهرجان الجونة

القاهرة - لايف ستايل
ظهرت الفنانة المصرية منى زكي، غاضبةً خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، وذلك أثناء حضورها عرض أحد الأفلام المشاركة في المهرجان.
وأكدت مصادر أنه بعد خروج منى من العرض، توجّه عددٌ من الصحافيين بسؤال لها حول أسباب فشل فيلم "خيال مآتة" لزوجها النجم أحمد حلمي، من حيث الإيرادات وضعف مستواه فنيًا بناءً على تقييم النقاد.
وفور تلقّي منى الأسئلة حول الفيلم، تغيّرت ملامحها وبدت غاضبةً، وردّت على الصحفيين قائلةً: "لماذا تسألوني أنا هذا السؤال؟، ليس لي علاقة بالعمل ولم أظهر فيه، اسألوا صُناعه".
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وكان أحمد حلمي قد نافس في موسم عيد الأضحى المبارك بفيلم "خيال مآتة" وشاركه البطولة كوكبة من النجوم أبرزهم منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وحسن حسني ومحمود الليثي وإنعام سالوسة ورشوان توفيق وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.
ولم يُحقّق "خيال مآتة" النجاح المتوقّع من حيث إيرادات شباك التذاكر، حيث جمع حتى الآن ما يقرب من 30 مليون جنيه، في الوقت الذي تخطّت إيرادات "الفيل الأزرق" لكريم عبد العزيز 100 مليون جنيه، فيما وصل "ولاد رزق" لأحمد عز، إلى 80 مليون جنيه.
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