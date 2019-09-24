أحمد فهمي وهنا الزاهد يُعلنان موعد عودتهما إلى مص

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للنجمة الشابة هنا الزاهد، التي نقلت إلى أحد المستشفيات في سنغافورة أثناء تواجدها هناك لقضاء شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

وقالت نهال في تصريحٍ إعلامي: "هنا ما زالت تتلقّى العلاج في المستشفى، بعد إصابتها بميكروب في المعدة، ولم يسمح لها الطبيب حتى الآن بتناول الطعام حيث لا زالت تعيش على المحاليل الطبية".

وأضافت: "أحمد فهمي أكّد لي أنّهما سيعودان للقاهرة الثلاثاء 24 أيلول/سبتمبر لاستكمال العلاج بمصر في أحد المستشفيات، حيث يجري الأطباء حاليًا بعض الفحوصات للاطمئنان عليها ومعرفة إمكانية سفرها بالطائرة دون أن يسبب لها ذلك مشكلات صحية".



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ودخلت هنا المستشفى وهي تُعاني من آلام شديدة ووضعت تحت الملاحظة لمدة 3 أيام، ويتواجد معها زوجها أحمد فهمي.

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وكان أحمد فهمي، أوضح تفاصيل عن الحالة الصحية لهنا منذ يومين، وكتب عبر حسابه على إنستغرام: "شكرًا لكل الناس اللي بتسأل على هنا ومعلش مش عارف أرد على كل الناس لأني كنت محتاس لوحدي، الموضوع إننا في المستشفى هنا فى سنغافورة وهنقعد 3 أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة".

يُذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما يوم الأربعاء 11 أيلول/سبتمبر الجاري.

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