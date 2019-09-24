نصيحة خاصة من أمل حجازي للجمهور.. “وادعولي بالخير”

متابعة بتجـــــــــرد: تحافظ أمل حجازي على رشاقتها ولياقتها البدنية، فلم تظهر يومًا بوزن زائد. وكشفت أخيرًا عن السبب الذي يدفعها إلى المحافظة على صحتها ونشاطها ولياقتها.

ونشرت حجازي عبر حسابها على “إنستجرام” فيديو ظهرت فيه وهي تمارس رياضة المشي. وأكّدت لمتابعيها أنها تمارس هذه الرياضة لمدة نصف ساعة بشكل يومي تقريبًا لأنها تساعدها على الحفاظ على نشاطها.

وعلّقت على الفيديو المرفق بهذه الكلمات: “في الصباح إشربوا كوبًا من الماء الفاتر مع عصير ليمونة (حامضة) ولا تأكلوا الا بعد ساعة.. وكل يوم 30 دقيقة مشي سريع سوف تلاحظون الفرق لن تصدقوا!!! وادعولي بالخير وبلا ريجيم وبلا نادي”.