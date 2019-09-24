شيرين تبكي تأثرًا في أقوى حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89 وتستعين بزوجها على المسرح

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب واحدة من أقوى حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89 في المملكة العربية السعودية وذلك مساء 23 أيلول/سبتمبر الجاري.

الآلاف من محبّي شيرين اجتمعوا في جدّة للقائها والإحتفال معها بهذه المناسبة السعيدة، فقدّمت لهم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجميلة التي تفاعلوا معها بشكل غير مسبوق.

بإحساسها المرهف ومشاعرها الرقيقة غمرت شيرين عبد الوهاب الجمهور السعودي، فتألقت صوتًا وحضورًا وأبدعت بأداء وصفه الذين حضروا السهرة بالأكثر من رائع من خلال تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأثناء كلماتها في الحفل، كان لافتًا أن دعت شيرين إلى المسرح، زوجها الفنان المصري حسام حبيب حيث قالت أنها اتخذت عهدًا على نفسها في أن لا تتكلم وأن تحتفظ بآرائها حتى لا يتم فهمها بشكل خاطئ، وهو ما دفعها للإستعانة به لأنهما في “بلد غالية” بحسب قولها.

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وتقدّم حسام حبيب، بتهنئة خاصة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني من زوجته شيرين ومنه، كما ووجه تحية خاصة إلى بلدهما مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري، فقطعت شيرين كلامه وقالت: “عايزه أقول اللي مالهوش كبير نشتريلو كبير واحنا عندنا كبير نحترمو”، لكنها لم تتمالك نفسها واستسلمت لدموعها حزنًا على الظروف الصعبة التي تمرّ بها جمهورية مصر العربية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل شارك في إحيائه إلى جانب شيرين عبد الوهاب كل من الفنان السعودي رابح صقر والفنانة السعودية وعد.