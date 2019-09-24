نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 50 دقيقة مضت التعليقات على حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ89 في ليلة من العمر مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: بمحبة وعز وفخر، وتحت شعار “همة حتى القمة”، إحتفل النجم الإماراتي حسين الجسمي في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، بمركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض.

وقدم الجسمي خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغنياته متوشحًا بالعلم السعودي، في أمسية فنية وصفها الحاضرين بأمسية من العمر.

وغنى حسين الجسمي في الحفل الأغنية الوطنية الشهيرة “سلمان الشهامة”، واختار من أبياتها كلمات معبرة تحمل من صفات الملك سلمان بن عبد العزيز: “له الدنيا وليس يريدُ دنيا، وفي أرجاءها فرض احترامه.. يريد لأرضه أمنًا وسعدًا، يريد لشعبه عز الكرامة”.

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وأكد الجسمي خلال الحفل إعتزازه بالسعودية وأهلها، وقدّم تهانيه الخاصة والقلبية الى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والى مقام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، والى الشعب السعودي في كافة المملكة بمناسبة الذكرى الـ89 لليوم الوطني، وقال: “من وقت وصولي الى السعودية وأنا أتلقى التهنئة باليوم الوطني كإماراتي في وطنه، وهذا فخر لنا وعزنا عزكم”، وإختتم حديثه قائلاً: “ان النجاح في الرياض له طعم مختلف”، شاكراً الجهود كاملة لإنجاح حفله.

وفي نهاية الحفل، أهدى الجسمي إلى حبيبته “مصر” أغنية “بشرة خير” التي اختتم بها الأمسية الإحتفالية التي شاركه بها الفنانين أحلام، عبادي الجوهر وراشد الفارس.