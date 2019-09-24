كارول سماحة تحتفل بعرض فيلم “بالصدفة” مع الجمهور في لبنان

متابعة بتجـــــــــــرد: تحتفل النجمة اللبنانية كارول سماحة بعرض فيلمها الجديد “بالصدفة” مساء 25 أيلول/سبتمبر الجاري في سينما “سوق بيروت” بتمام الساعة السابعة مساءً.

وأعلنت كارول أنها ستتواجد برفقة الممثل اللبناني بديع أبو شقرا في العاصمة بيروت، لمشاهدة الفيلم مع الجمهور في أوّل يوم على طرحه بصالات السينما في لبنان.

فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.

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وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة” منذ أيام، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.

لمشاهدة فيديو أغنية “بتآمن بالصدفة”: