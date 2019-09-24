هشام الحاج يحول سهرة “كاريزما” الى مظاهرة جماهيرية

Sep 24, 2019 أشعل النجم الجماهيري هشام الحاج الأجواء بسهرة غنائية مميزة في “كاريزما” ببيروت وسط حضور عدد كبير من محبيه. Advertisements غصت السهرة بعدد جماهيري كبير من مختلف الدول العربية، من الأردن والخليج وسوريا والعراق وغيرها. وبحضور مميز وبكاريزما عالية، تألق “الحاج” خلال السهرة محولًاً إياها إلى مظاهرة جماهيرية في حبه. قدم هشام باقة مميزة ومتنوعة من أجمل أغنياته التي تفاعل على أثر نغماتها عشاق السهر وتراقصوا معها بشكل لافت حتى الساعات الأولى من الصباح.







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